Investiture de Joe Biden : "Les adultes reviennent à la Maison Blanche"

France 24 • 20/01/2021 à 13:55

Dès son investiture, Joe Biden, le nouveau président des Etats-Unis, doit signer 15 décrets. Il reviendra sur certaines mesures prises par Donald Trump. L'un d'eux imposera le port du masque dans les bâtiments publics et pour les fonctionnaires, et un autre donnera naissance à une agence rattachée à la Maison blanche chargée de coordonner l'action sanitaire contre le coronavirus. Joe Biden entamera par ailleurs le processus de réintégration de l'accord de Paris sur le climat et révoquera l'autorisation accordée au projet controversé d'oléoduc Keystone XL. Il reviendra également sur l'état d'urgence décrété par Donald Trump qui a permis de financer partiellement la construction d'un mur frontalier avec le Mexique et d'interdire aux ressortissants de certains pays à majorité musulmane de se rendre aux Etats-Unis.