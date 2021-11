Investir sur la thématique des évolutions démographiques et sociales grâce aux ETF

information fournie par Boursorama • 29/11/2021 à 09:43

Que ce soit le vieillissement de la population ou la prise en compte croissante de la nécessité de plus d'inclusion et de diversité, les évolutions démographiques et sociales ont une influence profonde sur l'économie.

Cette mégatendance est aussi une thématique d'investissement porteuse pour l'investisseur individuel. Isaure Chabannes, directeur iShares, BlackRock France explique pourquoi les ETF sont des outils adaptés et peu onéreux pour s'exposer à cette thématique.

En Bref

Les évolutions démographiques et sociales bouleversent nos comportements et nos modes de production - c'est pour cette raison que l'on parle de mégatendance, un changement structurel de long terme qui posera des défis mais offrira aussi des opportunités considérables aux entreprises sur les prochaines décennies. Quelques exemples phares