Les mégatendances sont des changements structurels qui s'inscrivent sur le long terme et ont des conséquences irréversibles sur le monde qui nous entoure. Elles ont non seulement le potentiel de bouleverser l'économie mondiale, les industries et la société mais elles modifient aussi notre mode de vie depuis des siècles : on peut penser à l'électricité, à l'automobile, à l'Internet. (Crédit photo : Pexels)

Également appelé tracker, un ETF (pour « Exchange Traded Fund ») est un fonds cherchant à suivre la performance d'un indice boursier. Les ETF thématiques sont des ETF qui visent à saisir les opportunités d'investissement présentées par des tendances attendues sur le long terme plutôt que par des types d'entreprises ou des secteurs spécifiques. Ceci permet aux investisseurs d'accéder efficacement et facilement à des évolutions structurelles ou exceptionnelles qui peuvent bouleverser une industrie entière. Dans cette fiche, retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur les ETF thématiques.

Qu'est-ce que sont les mégatendances ?

Les mégatendances sont des changements structurels qui s'inscrivent sur le long terme et ont des conséquences irréversibles sur le monde qui nous entoure. Elles ont non seulement le potentiel de bouleverser l'économie mondiale, les industries et la société mais elles modifient aussi notre mode de vie depuis des siècles : on peut penser à l'électricité, à l'automobile, à l'Internet. On peut aussi dire, plus simplement, que les mégatendances sont des changements fortement probables dans un monde incertain.

BlackRock a identifié mégatendances au cœur de sa philosophie d'investissement thématique : l'urbanisation rapide, le changement climatique et la pénurie des ressources, le bouleversement de l'ordre économique et les évolutions démographiques et sociales – toutes supportées par les innovations technologiques.

Qu'est-ce qu'un ETF thématique et quel est le lien avec les mégatendances ?

Les mégatendances sont en soit des concepts plus généraux et pas de réelles thèses d'investissement. Mais on peut les regarder par le biais de thèmes plus restreints et investissables. Ces thèmes constituent ainsi des axes d'investissements pour accéder à la croissance liée à une ou plusieurs mégatendances. Et ces thèmes sont accessibles par le biais des ETF thématiques. On parle alors « d'investissement thématique ». Un ETF thématique est donc un fonds côté qui investit dans des entreprises qui devraient bénéficier d'un changement structurel mondial lié aux mégatendances.

Les thèmes sur lesquels les ETF vont se concentrer doivent répondre à plusieurs critères

• Il faut qu'ils soient investissables sur les marchés actions mondiaux, avec une approche sans contraintes par rapport aux secteurs et régions. Un ETF thématique doit être libre d'accéder aux opportunités où qu'elles soient, dans le périmètre de son thème et toujours dans le cadre de gestion et de risques qui lui sera propre et qui sera inscrit dans son prospectus.

• Il faut qu'ils soient portés par trois forces : réglementaire, sociétale et économique.

Exemple pour le thème des véhicules électriques

o Réglementaire : pression des gouvernements de plus en plus strictes sur les émissions de carbone.

o Sociétale : en tant qu'individus, nous avons une meilleure compréhension de notre empreinte carbone et une volonté croissante de la réduire.

o Economique : diminution du prix des batteries électriques et donc des véhicules électriques, qui facilite la transition pour les consommateurs.

Pourquoi investir dans des ETF thématiques ?

L'appétit croissant pour l'investissement thématique vient de la nécessité d'identifier les facteurs déterminants du rendement des investissements en actions, comme les innovations technologiques par exemple. Cela permettrait alors de surperformer les grands indices traditionnels qui reflètent l'évolution du marché dans son ensemble.

Identifier le potentiel de changement structurel et investir sans tarder dans les transformations anticipées - comme l'essor d'Internet dans les années 90 - joue un rôle décisif dans le succès d'un investissement. Cela est particulièrement important pour les investisseurs à long terme, afin de s'assurer que leurs portefeuilles sont positionnés pour saisir les opportunités de croissance.

Conclusion : les choses à savoir sur les ETF thématiques

Un ETF thématique est un fonds qui investit dans des entreprises qui devraient bénéficier d'un changement structurel mondial lié aux mégatendances.

Il y a 3 raisons principales pour lesquelles il est important d'intégrer des investissements thématiques dans votre portefeuille :

1. Innovation : investissez dans les forces qui façonnent notre économie et notre société mondiales, pour investir dans l'avenir dès aujourd'hui.

2. Accès : intégrez efficacement l'exposition aux mégatendances dans votre portefeuille.

3. Qualité : conçu pour une exposition aux entreprises qui ont vocation à croître sur le long terme, dans tous les secteurs et toutes les régions.

Risque de perte en capital. La valeur des investissements et le revenu en découlant peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et ne sont pas garantis. L'investisseur n'est dès lors pas assuré de récupérer son investissement initial.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats actuels ou futurs et ne doivent pas être le seul facteur à prendre en compte lors du choix d'un produit ou d'une stratégie.

Les opinions exprimées ne constituent pas des conseils d'investissement ou autres et sont sujettes à modification.

Informations importantes

Publié par BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Siège social : 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Téléphone : + 44 (0)20 7743 3000. Enregistré en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 02020394. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont généralement enregistrés. Veuillez consulter le site Internet de la Financial Conduct Authority pour obtenir la liste des activités autorisées menées par BlackRock.

Jusqu'au 31 décembre 2020, émis par BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Siège social : 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Téléphone : + 44 (0)20 7743 3000. Enregistré en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 2020394. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont généralement enregistrés.

Veuillez consulter le site Internet de la Financial Conduct Authority pour obtenir la liste des activités autorisées menées par BlackRock.

À partir du 1er janvier 2021, dans l'éventualité où le Royaume-Uni et l'Union européenne ne concluent pas d'accord permettant aux entreprises du Royaume-Uni d'offrir et de fournir des services financiers dans l'Espace économique européen, l'émetteur de ce matériel est :

BlackRock Investment Management (UK) Limited pour tous les pays situés en dehors de l'Espace économique européen ; et BlackRock (Netherlands) B.V. pour l'Espace économique européen, BlackRock (Netherlands) B.V. est autorisé et réglementé par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers. Siège social Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tél : 020 - 549 5200, Tél : 31-20-549-5200. Registre du commerce n°. 17068311 Pour votre protection, les appels téléphoniques sont généralement enregistrés.

Ce document est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre ou une invitation à investir dans les fonds BlackRock et n'a pas été préparé en relation avec une telle offre.

© 2021 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK et SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sont des marques commerciales de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques sont celles de leurs propriétaires respectifs.