Les mégatendances : une opportunité d'investissement

information fournie par Boursorama • 07/10/2021 à 15:38

Les mégatendances sont des changements structurels qui s'inscrivent sur le long terme et ont des conséquences irréversibles sur le monde qui nous entoure. Dans ce numéro de l'Actu Bourse, Isaure Chabannes, directeur iShares, BlackRock France explique comment ces tendances sont autant de thèmes d'investissements qui peuvent être regroupés autour de cinq grands axes : l'urbanisation rapide, le changement climatique et la pénurie des ressources, les évolutions démographiques et sociales et la richesse des pays émergents. Explications.