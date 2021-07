Boursorama • 06/07/2021 à 08:55

L'alimentation est devenue, à cause de la crise sanitaire, un thème d'actualité. Mais c'est aussi incontestablement une vraie thématique de long terme. Les explications de Jean-François Bay, Directeur général de Quantalys et Stéphane Soussan, Gérant Actions Thématique chez CPR AM.

Food for Generations : du champ à l'assiette