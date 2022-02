Investir dans un cabinet de conseil, vertueux pour la planète ?

information fournie par Boursorama • 02/02/2022 à 09:40

Quels sont les engagements d'Accenture en matière d'engagement, de social et de gouvernance ? Comment le cabinet accompagne les entreprises dans leur transformation énergétique ? Entretien avec Olivier Girard, président d'Accenture France et analyse avec Stéphane Youmbi, gérant du fonds green future chez OFI AM.

Ça vaut le coup ! Une émission 100% dédiée à la finance durable.

En savoir plus sur OFI ASSET MANAGEMENT : Suivez notre actualité.