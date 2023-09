Investir dans les petites et moyennes entreprises cotées

information fournie par ODDO BHF AM • 04/09/2023 à 14:18

Quelles caractéristiques distinguent les entreprises de petite et moyenne taille (Small et Mid Caps) des grands groupes (Large Caps) ? Comment participer à leur potentiel de croissance ?

Jérôme Paradis, Spécialiste Produits Actions chez ODDO BHF Asset Management, répond à ces questions et explique l'intérêt d'investir dans sociétés de petite et moyenne taille pour un investisseur particulier.

Découvrez les avantages et les risques pour un épargnant de s'exposer à ces entreprises, et pourquoi le faire via un fonds d'investissement.