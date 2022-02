Invasion russe en Ukraine : les Russes soutiennent-ils Vladimir Poutine ?

information fournie par France 24 • 24/02/2022 à 16:13

La Russie a lancé jeudi 24 février à l'aube une invasion de l'Ukraine, avec frappes aériennes à travers le pays, notamment la capitale Kiev, et l'entrée de forces terrestres depuis le nord, l'est et le sud du pays. Elena Volochine, envoyée spéciale de France 24 est à Koursk où règne une forme de "réalité parallèle". "Ce n'est pas Vladimir Poutine qui a attaqué l'Ukraine, c'est l'Ukraine qui a attaqué Vladimir Poutine", a-t-elle entendu dans les rues de la ville. Alors les Russes soutiennent-ils leur président ? Éléments de réponse.