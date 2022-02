Invasion russe en Ukraine : Bruxelles prépare la riposte

information fournie par France 24 • 24/02/2022 à 15:26

La Russie a lancé jeudi 24 février à l'aube une invasion de l'Ukraine, avec frappes aériennes à travers le pays, notamment la capitale Kiev, et l'entrée de forces terrestres depuis le nord, l'est et le sud du pays. En réponse, les dirigeants du Conseil européen, de la Commission européenne et du Parlement européen ont publié un message commun, dans lequel ils affirment : "Nous tiendrons le Kremlin responsable." Un sommet d'urgence des 27 membres de l'Union européenne va se tenir jeudi 24 février à Bruxelles (Belgique) afin de définir d'éventuelles nouvelles sanctions contre la Russie.