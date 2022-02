information fournie par France 24 • 25/02/2022 à 10:57

En Ukraine, des combats meurtriers opposent les forces russes et ukrainiennes jusqu'aux portes de Kiev. Face à cette offensive, les Etats-Unis et Union européenne ont répliqué par de nouvelles sanctions. Louis Pétiniaud, Chercheur au centre de GEODE, était l'invité par France 24 pour décrypter la situation et pour évoquer la menace de cyberattaques qui pèse sur les pays occidentaux, au lendemain de l'invasion russe.