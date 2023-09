information fournie par France 24 • 12/09/2023 à 17:24

Plus de 2 300 personnes ont péri dans les inondations qui ont dévasté la ville de Derna dans l'Est de la Libye, selon les services de secours, mais les autorités et la Croix-Rouge craignent mardi un bilan beaucoup plus lourd. Benoît Carpentier, porte-parole de la Fédération de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, était sur France 24 pour évoquer la situation.