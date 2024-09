information fournie par France 24 • 22/09/2024 à 12:35

L'Afrique de l'Ouest et le nord de l'Afrique centrale sont en proie à de fortes pluies qui causent des inondations notamment au Nigeria, au Cameroun ou au Tchad. Aida Diongue-Niang est climatologue, elle a travaillé avec le Giec et explique en détail ces phénomènes de fortes de pluies et de moussons, intensifiés par le changement climatique.