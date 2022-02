Inflation, Ukraine : trop de risques simultanément pour les marchés ?

information fournie par Ecorama • 14/02/2022 à 14:10

Lundi noir sur les marchés, avec un CAC 40 en recule de plus de 3%. Entre une possible invasion de l'Ukraine par la Russie et de mauvais chiffres d'inflation aux Etats-Unis, les investisseurs ont de quoi être inquiets. L'analyse de Véronique Riches-Flores, économiste et présidente de RF Research. Ecorama du 14 février 2022, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com