Inflation : quels impacts sur votre portefeuille ?

information fournie par Boursorama • 05/07/2022 à 17:16

Dans ce replay, retrouvez l'intervention de Lilia Peytavin, directrice exécutive et stratègiste de portefeuilles chez Goldman Sachs. Elle décrypte l'environnement économique et financier actuel pour en expliquer les conséquences sur le plan de l'investissement individuel et de l'allocation d'actifs.

La 2e édition du e-salon de l'investisseur individuel BoursoLive-Les Rencontres s'est tenue les 27 et 28 juin. L'occasion d'assister en direct à de nombreuses conférences et tables rondes.