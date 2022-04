information fournie par France 24 • 22/04/2022 à 16:59

Le Fonds monétaire international revoit à la baisse ses prévisions de croissance mondiale pour 2022, de 4,4 % à 3,6 %. En cause : la guerre en Ukraine, les sanctions contre la Russie et les confinements à répétition en Chine pour endiguer l'épidémie de Covid-19. L'institution de Washington anticipe aussi une inflation plus élevée et plus longue que prévu. Et s'alarme du niveau élevé des dettes publiques des pays émergents.