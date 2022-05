Inflation et croissance en berne : la conjoncture complique les projets d'Emmanuel Macron

information fournie par France 24 • 06/05/2022 à 17:41

Croissance en panne, inflation qui dérape : à peine réélu pour un second mandat, Emmanuel Macron doit faire face à des vents économiques défavorables. Comment convaincre les Français du bien-fondé de sa réforme des retraites alors qu'ils ont de plus en plus de mal à financer leur plein d'essence ? Va-t-on vers un appauvrissement inévitable des ménages ? Le président devra-t-il lancer un nouveau "quoi qu'il en coûte" pour sauver le pouvoir d'achat des Français ?