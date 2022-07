Inde : les extrémistes hindous attisent une vague de sentiments islamophobes

information fournie par France 24 • 13/07/2022 à 15:48

Une vague d'islamophobie sans précédent déferle sur l'Inde. Provocations, propos haineux et, plus récemment, actions en justice contre des mosquées… Il ne se passe plus une semaine sans que les extrémistes hindous ne ciblent les musulmans du pays, en interdisant par exemple le voile à l'école. Les quelque 200 millions de musulmans d'Inde sont les premières victimes de l'idéologie nationaliste Hindutva, qui souhaite leur exclusion de la société. Le reportage de Edward Haywood et Anida Saifi.