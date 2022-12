Inde : le rachat de la chaîne NDTV par Gautam Adani inquiète les défenseurs de la liberté de la presse

information fournie par France 24 • 13/12/2022 à 12:27

C'est l'OPA dont tout le monde parle en Inde. Celle de Gautam Adani, troisième fortune mondiale et proche du Premier ministre Narendra Modi, sur NDTV, la dernière chaîne d'information qui laissait jusqu'ici entendre les voix discordantes et critiques du gouvernement indien. À l’image de l’homme d'affaires français Vincent Bolloré, Adani étend son empire au secteur de l’information et des télécommunications. De quoi éveiller de nouvelles craintes quant à la liberté de la presse dans la soit-disante plus grande démocratie du monde qui ne cesse de reculer au classement RSF.