France 24 • 21/10/2020 à 16:01

En Inde, le secteur crucial de l'agriculture est miné par une vague de suicides chez les paysans. Le pays enregistre l'un des taux de suicide d'agriculteurs les plus élevés au monde. Nos correspondants sont allés au Pendjab, le grenier du sous-continent et l'un des États les plus durement touchés par ce phénomène tragique.