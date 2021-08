Incendies : un été marqué par une série de catastrophes climatiques

information fournie par France 24 • 09/08/2021 à 15:30

Le gigantesque Dixie Fire, devenu dimanche le deuxième plus vaste incendie de l'histoire de la Californie, devrait perdurer pendant encore au moins une dizaine de jours, faisant fuir des milliers de personnes tandis que trois habitants manquaient toujours à l'appel. Les feux de forêt qui ravagent la Sibérie continuaient de s'aggraver lundi, selon les autorités, des incendies d'une ampleur telle que la fumée a atteint le pôle Nord d'après la Nasa. Dans la chaleur et d'épaisses fumées étouffantes, les soldats du feu livraient lundi pour le 7e jour consécutif une bataille acharnée contre le brasier de l'île d'Eubée, à 200 km à l'est d'Athènes, le plus destructeur des incendies qui touchent encore la Grèce et la Turquie.