France 24 • 12/04/2021 à 15:30

Jeudi prochain marquera le deuxième anniversaire de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Face à la situation sanitaire actuelle et pour la deuxième année consécutive, il n'y a pas de commémoration au programme mais c'est l'occasion pour nous de revenir sur ce grave incendie qui a détruit un pan entier du patrimoine architectural parisien et mondial et de faire le point sur l'enquête et chantier de la restauration.