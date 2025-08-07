Au troisième jour de l'incendie qui ravage l'Aude, les pompiers tentaient jeudi de fixer le sinistre. Des moyens d'une ampleur inédite ont été mis en œuvre pour venir à bout de ce feu qui figure parmi les plus importants en France depuis 50 ans.
Incendie dans l'Aude: les pompiers toujours à l'oeuvre pour fixer le feu
