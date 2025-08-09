Dans une végétation déjà en cendres, noircie par l'incendie dans le département de l'Aude, des sapeurs-pompiers continuent de lutter contre les reprises de feu, aspergeant préventivement les environs de Durban-des-Corbières. Si le feu est fixé d'après le commandant des opérations, il faudra attendre au moins la fin du week-end pour qu'il soit maîtrisé. IMAGES
Incendie dans l'Aude: les pompiers luttent contre les reprises
