Incendie dans l'Aude: des villages entourés d'une végétation noircie

information fournie par AFP Video 08/08/2025 à 18:33

Images du paysage recouvert de cendres et de végétation noircie sur les routes autour des villages de Jonquières ou Coustouges, dans le département de l'Aude où les pompiers ont fixé l'incendie géant.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Fermer

