Ilham Aliev : "L'Azerbaïdjan est prêt à établir le dialogue avec l'Arménie"

information fournie par France 24 • 28/09/2021 à 16:11

Ilham Aliev, le président azéri, accorde un entretien exclusif à France 24, un an exactement après le déclenchement de la guerre qui a opposé l'Azerbaïdjan à l'Arménie. Elle a duré 44 jours et s'est achevée par la victoire de l'Azerbaïdjan. Pour la première fois depuis la fin des combats, les ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont rencontrés la semaine dernière à New York lors de l'Assemblée générale des Nations unies.