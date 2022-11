information fournie par France 24 • 15/11/2022 à 07:48

A la Une de la presse, ce mardi 15 novembre, le franchissement, aujourd’hui, de la barre des huit milliards d’habitants sur la planète, selon l’ONU, soit trois fois plus que dans les années 50. Les relations sino-américaines et la guerre en Ukraine au menu du G20. Et les mascottes officielles des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.