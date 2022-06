Hôpital, inflation, Stade de France : début de quinquennat mouvementé pour Emmanuel Macron

information fournie par France 24 • 02/06/2022 à 12:14

Cinq semaines après sa réélection, le président français Emmanuel Macron s'est rendu à Cherbourg mardi, au chevet de l'hôpital. Le chef de l'État a annoncé une "mission flash" d'un mois pour diagnostiquer la crise des urgences. Dans le même temps, l'inflation grimpe en flèche et les incidents au Stade de France n'en finissent pas d'alimenter la polémique. Un début de second mandat mouvementé. Pour en parler, Roselyne Febvre reçoit Pierre Jacquemain de la revue Regards et Bruno Jeudy de Paris Match.