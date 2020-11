Haut Karabakh : les réfugiés

France 24 • 12/11/2020 à 16:34

Leurs villages, leurs maisons, leurs biens, leurs proches... Les réfugiés du Haut Karabakh ont tout perdu. "Ils ont besoin de tout, de nourriture, de kits d'hygiène... De vêtements aussi. lls sont partis en catastrophe, lance Gayané, une humanitaire. "Je n'ai plus de toit. J'avais deux maisons, les Turcs les ont brûlées. Une à Chouchi et l'autre à Karin Tap", précise une autre. Le coût humain de la guerre est colossal. Déplacée du Haut Karabakh, Alla a quatre enfants au front. Deux d'entre eux ne donnent plus de nouvelles : « Moi tout ce que je veux maintenant, c'est retrouver mes enfants. C'est tout ce qui compte pour moi. Après, on verra bien ce que la vie me réserve... « La mère de famille a fui avec ses enfants les plus jeunes. Le reste de la famille est encore au Karabakh. Comme beaucoup de déplacés, elle a été accueillie par une famille d'Arméniens. « Ils sont chez nous depuis le 3 octobre. Ils sont pas très bien installés pour dormir, ce n'est pas le luxe mais on ne manque de rien. On vit tous ensemble. Si on était à leur place ils feraient la même chose ! » Les enfants d'Alla encore au front ne quittent pas ses pensées et elle doute de revoir un jour sa ville, Chouchi, tombée sous contrôle ennemi. « Pour nous, c'est impossible de retourner vivre avec les Azerbaïdjanais... On espère qu'on pourra au moins retourner à Stepanakert. Stepanakert est encore sous contrôle Arménien, capitale d'une République autonome en déroute, au sort plus que jamais incertain ».