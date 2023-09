Haut-Karabakh : la diaspora arménienne manifeste pour demander un soutien international

information fournie par France 24 • 29/09/2023 à 13:21

La république séparatiste autoproclamée du Haut-Karabakh a spectaculairement annoncé jeudi sa dissolution au 1er janvier 2024, plus de 30 ans après sa création et une semaine après une offensive victorieuse de l'Azerbaïdjan ayant poussé plus de la moitié de la population à fuir. Le même jour à Paris, une manifestation d'Arméniens s'est tenue au Trocadéro en soutien à la population du Haut-Karabakh. Beaucoup sont en colère contre la communauté internationale.