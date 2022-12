"Harry & Meghan”, la série qui fait grincer des dents la Couronne britannique

information fournie par France 24 • 13/12/2022 à 16:49

Le numéro 100 % séries de l'émission À l’Affiche revient sur le documentaire "Harry & Meghan" diffusé sur Netflix, trois mois jour pour jour après la mort de la reine Elizabeth II. Au programme également : "Wednesday", la toute première série de Tim Burton qui bat des records d’audience sur Netflix ; "50 nuances de Grecs", l’actualité revisitée par les dieux de l’Olympe pour le petit écran… et enfin, un coup de projecteur sur la plus américaine des Parisiennes avec la saison 3 d'“Emily in Paris”.