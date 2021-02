Hamas - Fatah : vers une réconciliation palestinienne ?

France 24 • 08/02/2021 à 20:22

Voilà 15 ans qu'ils s'opposent et bloquent tout progrès dans la cause palestinienne. Le Hamas qui contrôle la bande Gaza - et le Fatah au pouvoir en Cisjordanie via l'Autorité Palestinienne. Ces mouvements et plusieurs autres sont réunis durant deux jours au Caire sous l'égide de l'Égypte, pour jeter les bases de leurs futures élections législatives et présidentielle, les premières depuis 2006. Leurs dirigeants parviendront-ils cette fois à s'entendre pour l'unité politique des territoires palestiniens, à un moment où Israël revendique une percée au sein du monde arabe ?