Hakim El Karaoui, essayiste : "Les Français ont besoin d'entendre ceux qui prônent un islam de paix"

France 24 • 13/04/2021 à 15:09

France 24 reçoit Hakim El Karoui, normalien et agrégé en géographie. Ce conseiller en stratégie est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'islam et il vient de cosigner "Les militants du djihad, portrait d'une génération" (Éditions Fayard). Pour ce maître de recherche à l'Institut Montaigne, le djihadisme est peut-être encore "devant nous" : la France compterait dix fois plus de djihadistes potentiels qu'avant le début du conflit syrien en 2011. Pour notre évité, il est urgent que l'ensemble des Français puissent entendre les musulmans qui répètent que "l'islam n'est pas la violence".