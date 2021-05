Guyane : deux personnes vaccinées décèdent du Covid-19

France 24 • 03/05/2021 à 12:12

Au sommaire de cette émission, la mort en Guyane de deux personnes victimes du Covid-19 alors qu'elles avaient été vaccinées avec deux doses du vaccin Pfizer En Guadeloupe, de nouvelles mesures de confinement ont été prises jusqu'au 18 mai mais l'accès aux plages est autorisé pour les activités sportives. Et alors qu'un pass sanitaire est envisagé en Nouvelle-Calédonie, certains dénoncent déjà une société à deux vitesses entre les vaccinés et les non vaccinés. À la Réunion, focus sur l'Aquaponie à Mafate, une technique qui permet à la fois d'élever des poissons et de faire en même temps de la production maraîchère. Enfin, à Tahiti, gros plan sur une famille de surfeurs de" père en fille " dans laquelle le père Gary Zebrowski, ancien champion de snowboard, apprend à sa fille Tia, âgée de 9 ans, le plaisir des vagues.