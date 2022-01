Guy2Bezbar alias Coco Jojo le lumineux

information fournie par France 24 • 28/01/2022 à 18:14

Rendez-vous avec Guy2Bezbar qui voit enfin, huit ans après le début de sa carrière, son talent salué. Le rappeur cumule à ce jour plus de 50 millions de streams de ses titres, 50 millions de vues de ses clips et trois singles d’or. S'il est reconnu pour son talent, il l'est aussi pour son énergie fédératrice, qui lui vaut des collaborations avec les grands noms du genre : Niska, Koba LaD, SDM, SCH, Jul, Naps, Soso Maness, Gazo, Hamza, Tayc, Zkr. Entre autres...