Guinée : le défi de la cohabitation entre des chimpanzés agressifs et la population locale

information fournie par France 24 • 08/09/2022 à 15:36

La cohabitation entre les singes et les hommes est de plus en plus compliquée dans certaines régions du Guinée où les singes se rapprochent des villages. Car ces animaux, dont le territoire ne cesse de réduire au profit des cultures agricoles, se montrent de plus en plus agressifs. Dans le village de Longory, une enfant de 4 ans a ainsi été attaquée. Les habitants locaux se méfient des chimpanzés en quête de nourriture.