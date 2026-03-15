Guinée : « La Guinée est une dictature » – Cellou Dalein Diallo dénonce le régime Doumbouya

information fournie par France 24 • 15/03/2026 à 22:11

La Guinée est-elle entrée dans une nouvelle ère politique après la fin officielle de la transition ouverte par le coup d’État de 2021 ? Après le référendum constitutionnel et l’élection présidentielle de décembre 2025, le général Mamadi Doumbouya est devenu le premier président de la cinquième République. Mais pour l’opposant historique Cellou Dalein Diallo, président de l’UFDG, la situation reste profondément préoccupante. Depuis l’étranger, il dénonce un régime qu’il qualifie de « dictature » et affirme que rentrer en Guinée pourrait signifier « la prison ou le cimetière ». Dans cet entretien accordé au Journal de l’Afrique sur France 24, il conteste la légitimité du pouvoir issu du processus électoral de 2025, évoque son exil et détaille sa vision de l’avenir politique du pays.