information fournie par France 24 • 10/09/2021 à 16:18

Avec plus de 80 îles, la plupart inhabitées, l'archipel des Bijagos est un sanctuaire où la faune et la flore peuvent pleinement s'épanouir. Les autorités, tout comme les habitants, veillent à sauvegarder cette belle nature au large de la Guinée-Bissau. Un reportage de Fabien Fougère, Tom Becques et Nicolas Bertrand.