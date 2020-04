Guillaume Soro : la Cour Africaine des Droits de l'Homme ordonne la suspension du mandat d'arrêt

France 24 • 22/04/2020 à 22:12

La Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples a ordonné que le mandat d'arrêt international émis par la justice ivoirienne contre Guillaume Soro soit suspendu. Il avait été délivré en décembre dernier contre l'ancien Premier ministre ivoirien. Egalement ancien président de l'Assemblée nationale et candidat à la présidentielle d'octobre prochain, il est poursuivi pour insurrection civile et militaire.