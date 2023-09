Guillaume Canet, président de la 49e édition du Festival du film américain de Deauville

information fournie par France 24 • 05/09/2023 à 17:08

"A l'Affiche" reçoit aujourd'hui Guillaume Canet. Réalisateur, on lui doit des films comme "Ne le dis à personne" ou "Les petits mouchoirs", sans parler de sa super production "Astérix et l'empire du Milieu", sorti début 2023. Acteur éclectique, il apparaît dans des films romantiques, des thrillers psychologiques et aussi des comédies. Louise Dupont l'a interviewé à Deauville, où il est préside le jury de la 49e édition du Festival du Cinéma américain.