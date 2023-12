Guerre Israël-Hamas : "les paramètres ne sont pas réunis pour qu’il y ait une trêve"

information fournie par France 24 • 22/12/2023 à 10:59

Une population gazaoui aux abois, des combats qui perdurent et une impasse diplomatique. Le Conseil de sécurité de l’Onu a reporté une nouvelle fois, dans la nuit de jeudi à vendredi, le vote d’une résolution destiné à améliorer la situation humanitaire à Gaza. Pour David Rigoulet-Roze, chercheur associé à l’IRIS, spécialiste du Moyen-Orient, rédacteur en chef de la revue "Orients Stratégiques", et invité de France 24, "les paramètres ne sont pas réunis de part et d’autre pour finaliser d’une manière immédiate une trêve qui soit effective." Explications.