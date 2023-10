information fournie par France 24 • 11/10/2023 à 11:18

Des ONG internationales de médecins ont alerté mardi 10 octobre sur la situation sanitaire dans la bande de Gaza, pilonnée par l'armée israélienne depuis l'attaque du Hamas samedi, réclamant un couloir humanitaire pour appuyer la réponse médicale et le respect du droit humanitaire. L'enclave palestinienne compte 2,3 millions d'habitants et n'est plus alimentée en eau, carburant et électricité.