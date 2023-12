information fournie par France 24 • 21/12/2023 à 11:15

En Allemagne, alors que le gouvernement soutient inconditionnellement Israël dans sa guerre à Gaza, artistes et militants palestiniens tentent de faire entendre leur voix. A Berlin, où vit la plus grande diaspora palestinienne d’Europe, certains déplorent une "hiérarchie de l’empathie", tout en redoutant de s’exprimer ouvertement sur le conflit, de peur d’être taxés d’antisémitisme et de risquer de finir devant les tribunaux. Reportage de notre correspondante à Berlin.