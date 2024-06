Guerre en Ukraine : une paix impossible ?

information fournie par France 24 • 21/06/2024 à 17:03

C’est le plus grand conflit que traverse l’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. En Ukraine, la guerre est dans sa troisième année – la onzième si l’on remonte à l’annexion de la Crimée et au démembrement de fait du territoire ukrainien – et n'a rien perdu de son intensité. À l’heure où la communauté internationale redouble d’efforts dans la recherche d’un cessez-le-feu, un obstacle parait toujours insurmontable : comment imposer une "paix juste et durable" sans l’un des belligérants, la Russie ?