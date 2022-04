Guerre en Ukraine : un convoi de la Croix-Rouge arrive à Zaporojie avec des réfugiés du sud-est

information fournie par France 24 • 08/04/2022 à 12:10

Un convoi de sept autobus et d'environ 40 véhicules privés sous protection du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est arrivé mercredi du sud-est de l'Ukraine à Zaporojie. "Notre équipe a mené un convoi de bus et de voitures privées avec plus de 500 personnes vers Zaporojie", a précisé sur Twitter le CICR, ajoutant qu'ils avaient essayé d'atteindre la ville assiégée de Marioupol, mais que les "conditions de sécurité l'ont rendu impossible". FRANCE 24 reçoit Lucile Marbeau, porte-parole du CICR en Ukraine. D'après elle, "La majorité [des réfugiés] venait de Marioupol. Beaucoup, en fait, fuit la ville à pied, donc, en s'exposant vraiment à d'immenses dangers". Parmi eux, la Croix-Rouge accompagne "beaucoup de familles, des personnes âgées absolument épuisées physiquement, psychologiquement", constate Mme. Marbeau.