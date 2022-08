Guerre en Ukraine : "les Russes sont passés de la position d’agresseurs à une position de défenseurs"

information fournie par France 24 • 30/08/2022 à 17:11

Depuis ce lundi, l’Ukraine a lancé une contre-offensive dans le sud du pays, dans la région de Kherson. L’Ukraine et la Russie s’accusent mutuellement de bombarder les abords de la centrale nucléaire de Zaporijjia où une délégation de l’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) doit arriver. Selon Jean-Vincent Brisset, chercheur associé à l’Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) et général de brigade aérienne, invité de France 24 "les Russes de leur côté se sont solidement retranchés autour de Kherson" et souligne "on est dans des jeux de bascule qui se répètent avec à chaque fois de grosses difficultés pour les Ukrainiens parce qu’ils n’ont pas les moyens humains et matériels de faire des attaques complètes". Explications.