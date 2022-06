Guerre en Ukraine : les forces ukrainiennes chassées du centre de Sievierodonetsk par les Russes

information fournie par France 24 • 13/06/2022 à 12:52

Depuis plusieurs semaines, la Russie et l'Ukraine s'affrontent à Sievierodonetsk, ville-clé à l'Est du pays. Lundi 13 juin, l'état-major ukrainien a annoncé que les troupes russes avaient réussi à chasser l'armée ukrainienne du centre-ville de Sievierodonetsk. "Avec le soutien de l'artillerie, l'ennemi a mené un assaut à Sievierodonetsk, a enregistré un succès partiel et repoussé nos unités du centre-ville. Les hostilités se poursuivent", a précisé l'armée sur Facebook. Pauline Godart nous en dit plus depuis Kiev.