Guerre en Ukraine : l’armée ukrainienne verrouille Kiev avant l’arrivée des blindés russes

information fournie par France 24 • 04/03/2022 à 13:36

Plus d'une semaine après le début de l'invasion russe en Ukraine, les forces russes intensifient leurs frappes sur les plus grandes villes du pays. Kherson est tombée, Kharkiv est bombardée, Marioupol est encerclée et Kiev, encerclée elle-aussi, tient. Dans la capitale, les civils organisent la résistance alors que la colonne de blindés russes avancent tout doucement. Le Grand reporter de France 24, Cyril Payen, fait le point sur la situation à quelques kilomètres de Kiev.