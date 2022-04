Guerre en Ukraine : en Russie, les journalistes et la presse muselés par le Kremlin

information fournie par France 24 • 12/04/2022 à 14:18

En Russie, il n'y a plus de médias indépendants. Les derniers journalistes qui travaillent encore risquent gros. Ceux qui tentent d'informer sur la situation en Ukraine sont accusés de répandre de fausses informations et de porter le discrédit sur l'armée russe. Qui sont ceux qui restent malgré tout et dans quelles conditions exercent-ils leur métier ? La correspondante de France 24 en Russie, Elena Volochine, les a rencontré à Moscou.