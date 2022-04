Guerre en Ukraine, élections législatives françaises, Elon Musk rachète Twitter, Covid-19 en Chine

information fournie par France 24 • 29/04/2022 à 20:34

Dans l'actualité cette semaine, la Russie concentre toujours ses frappes dans l'est et le sud de l'Ukraine malgré un bombardement à Kiev lors de la visite du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. En France, la bataille des élections législatives est lancée avec une alliance en vue entre La France insoumise et le Parti socialiste. Dans l'actualité également, Elon Musk rachète Twitter pour 44 milliards de dollars. Enfin après Shanghai, Pékin est en état d'alerte face à la vague Omicron.