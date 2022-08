information fournie par France 24 • 18/08/2022 à 12:33

Alors que l'invasion de l'Ukraine a ravivé les craintes d'une opération militaire russe dirigée contre la Géorgie, des membres de la Légion nationale géorgienne sont engagés sur le front de l'Est et aident à la formation de combattants ukrainiens. Reportage de nos envoyés spéciaux Mélina Huet, Rob Parsons et Raïd Abu Zaideh.